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Yaşam

İstanbul'da çatışma: 2 yaralı

Sultangazi'de polis ile durdurmaya çalıştığı taksideki biri kadın 2 kişi arasında çatışma çıktı.

20 Temmuz 2012 18:35

 

İstanbul Sultangazi'de polis ile silahlı çatışmaya giren biri kadın 2 kişi yakalandı. Yakalan kişilerin, Gaziosmanpaşa'da bir polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri olduğu öğrenildi. Kısa süren çatışmanın ardından 2 kişi yaralı olarak yakalandı.
 
Çatışma sonrası yakalananların, Gaziosmanpaşa'da bir polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri olduğu öğrenildi.
 
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 
 
Çatışmanın yaşandığı yerde kurşun izlerinin bulunduğu 2 araç çevresinde polis inceleme yaptı.
 

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