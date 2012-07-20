İstanbul'da çatışma: 2 yaralı

İstanbul Sultangazi'de polis ile silahlı çatışmaya giren biri kadın 2 kişi yakalandı. Yakalan kişilerin, Gaziosmanpaşa'da bir polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri olduğu öğrenildi. Kısa süren çatışmanın ardından 2 kişi yaralı olarak yakalandı.

Çatışma sonrası yakalananların, Gaziosmanpaşa'da bir polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çatışmanın yaşandığı yerde kurşun izlerinin bulunduğu 2 araç çevresinde polis inceleme yaptı.