İstanbul'da çarşamba günü su kesintisi var!

İstanbul'un bazı ilçelerine 15 Nisan’da 14 saat süreyle su verilemeyecek.



İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Feriköy-Beşiktaş ana isale hattında yapılacak deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle 15 Nisan Çarşamba günü, 10.00-24.00 saatleri arasında Beyoğlu'nda, Arap Camii, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Kamenkeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Kılıçalipaşa, Pürtelaş, Hasanefendi ve Ömer Avni mahalleleri, Beşiktaş'da Vişnezade, Cihannüma, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek mahalleleri, Sarıyer'de Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy ve Tarabya mahalleleri su alamayacak.

