İstanbul'da cam silicilerin zorbalığı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU ve Şişli\'de araçların önünü kesip zorla cam silen kişiler kameralara yansıdı. Bu kişilerin para vermeyenleri tehdit ettiği anlar da görüntülendi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Divan kavşağı olarak noktada trafik ışıklarında duran araçların önüne geçerek zorla cam silen kişiler, DHA kamerasına yansıdı. Aracının camının silinmesini istemeyen ve para vermeyen bir sürücünün, cam silen kişi tarafından tehdit edilmesi de kameraya yansıyan görüntüler arasında.

ARABANIN ÖNÜNE ATLAYIP ZORLA CAM SİLİYORLAR

Yetkililerden yardım isteyen sürücüler ise duruma tepkili. Defalarca bu duruma maruz kaldığını belirten Vesim Kır , \"Bu durumu her gün görebilirsiniz. Ben burayı çok sık kullanıyorum. Birden arabanın önüne atlıyorlar, camları zorla siliyorlar ve trafiği de tehlikeye atıyorlar\" dedi.

\"GÖRÜNCE TEDİRGİN OLUYORUZ\"

\"Ayrıca bütün insanlar korkuyor, tehlikeli tipler ve görünce tedirgin oluyoruz\" diyen Kır, \"Görüyorum, şahit oluyorum özelliklere kadın sürücülerin araçlarının önüne atlıyorlar. Para istiyorlar vermeyince arabaya vuruyorlar, küfür ediyorlar ya da tükürüyorlar. Yetkililerden rica ediyorum ilgilensinler, birden yola çıkıp aracın önüne atlıyorlar para vermeyince arabanın önüne geçiyorlar ya para vereceksin ya da gitmeyeceksin der gibi aracın önünde duruyorlar\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)