İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: 35 medya çalışanı hakkında gözaltı kararı

'FETÖ'nün medya yapılanması' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Birgün editörü Burak Ekici'nin de olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 'FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe, arama ve yakalama kararı da verildi.

Gözaltına alınan isimlerden bir kısmı belli oldu

Öte yandan, "ByLock" operasyonunda gözaltına alınan isimlerden bir kısmı belli oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı ve Mutlu Özay operasyon kapsamında gözaltına alındı.

AA, Birgün gazetesi editörü Burak Ekici'nin de Bylock'tan gözaltına alındığını iddia etti.