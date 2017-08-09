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Pazarcı kadının telefonuna ByLock'u gelini yüklemiş!

Kaynanası adına hat alıp ByLock yüklemiş

09 Ağustos 2017 16:20

Aksaray'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında polisler tarafından yapılan ByLock operasyonunda pazar yerinde gözaltına alınan Gülen D.'nin telefonuna ByLock'u gelinin yüklediği anlaşıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı dün Gülen cemaatinin gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı 27 şüpheliye yönelik operasyon başlatmıştı. Eş zamanlı arama ve el koyma operasyonu kapsamında üzerine kayıtlı telefona ByLock indirdiği tespit edilen Gülen D.'nin evine giden emniyet güçleri, şüphelinin pazarda olduğunu öğrendi.

Görevlendirilen ekip pazara yönelirken telsizleri dinleyen basın mensupları da pazara geldi ve Gülen D. İle polisler arasındaki diyaloğu görüntüledi. Meyve sebze satarken gözaltına alınan Gülen D. İle ilgili işlem yapılması eleştiri konusu olurken pazarcı kadını kendi gelininin mağdur ettiği ortaya çıktı.

İlk ifadesinde üzerine kayıtlı ve ByLock yüklü hattı kimin kullandığını bilmediğini söyleyen Gülen D.'nin telefonunda yapılan incelemede hattı Betül isimli gelininin kullandığı anlaşıldı.

Kaynanası adına hat alıp ByLock yüklemiş

Gülen D. sonradan hattı gelinin kullandığını da itiraf etti. Gelinin, kayınvalidesi adına hat alıp Bylock yüklediği ve örgütsel görüşmeler yaptığı saptandı. Gülen D., tespit ve ifadesi ardından serbest bırakılırken Osmaniye'de öğretmen olarak görev yapan oğlu M.D.nin de geçtiğimiz Mart ayında cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

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