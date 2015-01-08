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İstanbul'da buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi gece hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşeceğini açıkladı

08 Ocak 2015 16:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla kar yağışıyla giren ve hala etkisinde olan İstanbul'da bu gece (8 Ocak) hava sıcaklığının eksi 8 derece civarına kadar düşececeğini açıkladı. Yapılan açıklamada vatandaşlar, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Radikal'deki habere göre, İstanbul'da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı ve dün gece 21.00 itibarıyla Beykoz, Pendik, Silivri, Ömerli ve Sancaktepe'de 20 santimi bulan kar kalınlığı; Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ve Ümraniye'de 15 santimetre; Dragos, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy'de de 10 santimetre olarak ölçüldü. Bazı bölgelerde ise kuvvetli tipi şeklinde yağış görüldü.

 

Hava sıcaklığı eksi 5'i gösterdi

 

Anadolu Yakası'nda Kartal, Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Pendik, Beykoz, Kurtköy, Çekmeköy, Tuzla ve Şile bölgelerinin yoğun kar yağışının etkisi altına girerken, Avrupa Yakası'nda da Sarıyer, Bayrampaşa, Başakşehir, Silivri, Beylikdüzü, Fatih, Büyükçekmece ve Şişli bölgelerinde yoğun kar yağışı görüldü.

Her taraf beyaza bürünürken, özellikle ara sokaklarda araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Hava sıcaklığı araç termometrelerinde eksi 5'i gösterdi.

 

Büyükşehir'den uyarı

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:

"Bu gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 8 derece civarına kadar düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sürücülerin gizli buzlanmaya karşı dikkatli araç kullanmaları önemle duyurulur."

 

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