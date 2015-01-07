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Kar yağışı İstanbul'da gece boyunca etkili oldu

İstanbul'da dün başlayan kar gece de devam etti; sabah saatlerine doğru ise zaman zaman şiddetini arttırdı

07 Ocak 2015 09:29

Meteoroloji tahminlerinde İstanbul için günlerdir beklenen yoğun kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren kentin pek çok noktasında etkili olmaya başladı. Önceki gece yarısından sonra saat 01.30'da başlayan ve dün gün içerisinde de zaman zaman etkisini gösteren kar, gece de aralıklarla devam etti.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, zaman zaman yoğun şekilde yağan kar nedeniyle Taksim beyaza büründü; kartpostallık görüntüler oluştu.

Fırsatı değerlendiren bazı vatandaşlar bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bazıları da kartopu oynayıp karın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığı kentin bazı bölgelerinde 0 bazı bölgelerinde ise -1 dereceye kadar düşerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri buzlanma tehlikesine karşı gece boyunca yolları tuzlama çalışmasını sürdürdü.

Sabah saatlerine doğru ise karın zaman zaman rüzgarla birlikte şiddetini arttırdığı görüldü.

 

Sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki dijital levhalarla sürücüleri buzlanma tehlikesine karşı uyardı.

 

Evsizler Zeytinburnu Spor Salonu'na getirildi

 

Kar yağışının şiddetini artırması ve havanın soğumasının ardından, sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zeytinburnu Spor Salonu'na getirildi.

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