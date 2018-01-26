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İstanbul'da büyük operasyon; Sümer, Asur ,Akad,Bizans ve Osmanlı dönemi eserleri ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz 2 hafta boyunca tarihi eser kaçakçılarına yönelik 5 farklı operasyon düzenledi

26 Ocak 2018 16:00

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz 2 hafta boyunca tarihi eser kaçakçılarına yönelik 5 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında  Sümer kültürüne ait 152 takı seti, Asur ve Akad dönemine ait 10 silindir mühür, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi\'ne 78 ait eser, Bizans Dönemi\'ne ait 2 eser yer alıyor.

 

SÜMER DÖNEMİNE AİT TAKI SETİ 

Kaçakçılık polislerinin ele geçirdiği altın takı setinin Alacahöyük kazılarında ele geçirilen setlerle benzerlik gösterdiği ve Sümer Dönemi kraliyet ailesine ait olduğu belirtildi. Ele geçirilenler arasında  Bizans Dönemi\'ne ait Hz. Meryem ve kucağında Hz.İsa tasviri bulunan arka tarafında ise baş melek Cebrail\'in bulunduğu kireç taşından yapılmış tarihi eser de yer alıyor.


 

BİZANS DÖNEMİ, ASUR VE ATAD DÖNEMLERİ ESERLERİ 

Ele geçirdiği parçalardan biri de Bizans Dönemi\'ne ait \'Ticaret\' simgesi olarak bilinen 3 kilo 300 gram ağırlığındaki Athena Heykeli şeklindeki ağırlık olduğu öğrenildi. Asur ve Akad Dönemi\'ne ait ilk yazı örneklerinden hiyeroglif yazılarla yapılmış 10 silindir mühür ele geçirilen nadide eserler arasında bulunuyor. 


 

SELÇUKLU HÜKÜMDARI ALPARSLAN\'IN MİĞFERİNİN BENZERİ 

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen nadide eserler arasında Selçuklu dönemine ait bin yıllık işlemeli bronz kazanlar, işlemeli sürahiler ve Selçuklu Hükümdarı Alparslan\'a yakın komutanlarından birisine ait olduğu değerlendirilen miğfer dikkat çekti. 

 

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINDA DEAŞ VE PYD İZİ 

Ele geçirilen pek çok tarihi eserin Suriye ve Irak\'ta müzelerden ve saraylardan terör örgütü DEAŞ ve PYD\'li teröristler tarafından çalındığı ve yurtdışına kaçırarak örgütlere bu yolla yüksek meblağlarda kazanç sağladıkları ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda şüphelilerin eserleri aldığı kişiler ve öncesindeki kişilere yönelik yaptığı araştırmalarında terör örgütleriyle tarihi eser ticaret yapan yabancı uyruklu kişiler olduğunu belirlendi. 

 

OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA 

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Bazı şüphelilerin operasyonlarda gözaltına alınması görüntülere yansıdı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. 
(FOTOĞRAF)
 

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