İstanbul'da büyük dönüşüm başlıyor

T24 - İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi'nden geçen Fikirtepe ile başlıyor. Yüzde 10 ile 80 arasında imar artışı verilen Fikirtepe baştan aşağı değişecek. Sırada Dragos, Esenler, Güngören, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Okmeydanı var. Ayrıca çeşitli semtlerde kamuya ve vakıflara ait işgal edilmiş yerlerin satışına da başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, 2011 ve gelecek yılların, İstanbul'un yenilenmesi ve deprem riskinden kurtulması çalışmalarının ağırlıklı olarak başladığı bir dönem olmasını arzuladıklarını söyledi.



İmar düzenlemesi yapıldı, Meclis'ten geçti

Fikirtepe'nin bir örnek bölge olduğunu belirten Topbaş, burada 1 milyon 500 bin metrekarelik alanda yapılan proje çalışması ve imar düzenlemesinin 14 Ocakta Belediye Meclisinden oy birliğiyle geçtiğini belirtti.

Tüm siyasi partilerin ortak görüşe sahip olmasının ve katkı sunmasının projenin doğruluğunu ortaya koyduğunu ifade eden Topbaş, “İnanıyorum ki artık burada kendi içinden dönüşme, kendi kaynağını kendi içinde oluşturma imkanı veren ve bir noktada parsellerin birleşerek daha farklı imar hakları alabilecekleri gibi bir imkan veren bir fırsatı sunmuş oluyoruz. Fikirtepe'de başlayacak, diğer taraftan Maltepe Dragos'ta başladı.

Ayrıca Cendere Vadisi'ndeki çalışmalarımız da meclisten geçti. Orada da sanayinin bulunduğu bir noktada bir dönüşüm çalışması olacak. Ayamama ile ilgili gelecek ay çalışma yapılacak. Diğer ilçelerimiz de sırada. Bu öngördüğümüz imar haklarını arttırmak suretiyle, deprem riskini ortadan kaldırmak adına İstanbullular'a ve riskli alanlara fırsat vermeye çalışıyoruz. Bu da şehrin yenilenmesi için bir şans olarak kullanılabilecek. 2011 yılında ağırlıklı olarak ve devam eden yıllarda, İstanbul artık deprem riskini gerilerde bırakacak.”



“Vatandaş deprem riskinden kurtulacak"

Bir gazetecinin Avrupa Yakası'nda da çarpık yapılaşmanın olduğunu hatırlatması üzerine Topbaş, “Fikirtepe farklı bir bölgeydi, üzerinde çok konuşulan bir nokta olduğu için orasını biz gündemde tuttuk. Aynı şekilde Esenler, Güngören, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Okmeydanı var. Bundan sonra her ilçede, bu hakları vermek suretiyle vatandaş, kendi kaynaklarını kendi içinde oluşturacağı bu şartları kullanarak, binalarını yenileyebilecek ve deprem riskinden kurtulabilecek” dedi.



İşgal edilen yerler satılıyor

İşgal edilmiş olan yerlerin satışını başlattıklarını dile getiren Topbaş, “Kamuya ve vakıflara ait arazilerle ilgili devletin şu anda satış yapmaya başladığını biliyoruz. Bu bölgelerin mülkiyeti vatandaşa geçme noktasında start verildi. Beykoz'da da aynı şekilde çalışma var.



Okmeydanı'ndaki ağırlıklı vakıf arazileri, Milli Emlak ile yapılan takas sonucunda vatandaşa satış noktasına geldi. Özel mülkiyet alanlarında olan yerlerin, bu noktada bu fırsatı kullanabilmeleri için ancak özel mülkiyet sahipleri bir noktada yapı sahipleriyle anlaşmaya girebilir. Verdiğimiz imar hakkı o kadar yüksek ki hepsine yeter” diye konuştu.

İspanya'nın Barcelona kentindeki kentsel dönüşümle ilgili benzer durumları izlediklerini dile getiren Topbaş, buna benzer ve kendi teknik bilgilerini eklemek suretiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.



Fikirtepe projesinde neler var?

Kabul edilen raporla “Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy ve Eğitim mahallelerinin bir bölümü fiziksel, sosyal çevreyi iyileştirerek yaşam koşullarını sağlıklılaştırmak amacıyla”, 'Özel Proje Alanı' lejantına alındı. Kadıköy Merkez ile E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi uygulama planı dışında tutuldu.

Çalışmayla, “mevcut yerleşme dokusu içerisinde düzensiz ve sağlıksız yapılaşmış konut alanları sıhhileştirilecek ve donatı alanları arttırılarak kentsel yaşam standartları” yükseltilecek. Proje kapsamında bölgedeki yaşam alanları için olumsuzluk oluşturan küçük sanayi alanları da dönüşüme tabi tutulacak. Bölge, imar planlarındaki fonksiyon değişikliğiyle “Ticaret+Konut+Hizmet Alanı”na dönüştürülecek.



Yüzde 10 ile 80 arasında imar artışı veriliyor

Alınan Meclis kararıyla ayrıca; 600 metrekareye kadar olan parsellere yüzde 10, 601-1200 metrekare arası parsellere yüzde 20, 1201-2500 metrekare arası parsellere yüzde 25, 2500-4000 metrekare arası parsellere yüzde 35, 4001 metrekareden büyük parsellere ise yüzde 50 ilave imar artışı verilecek. 4001 metrekareden büyük parsellerde ayrıca uygulama alanının yüzde 10’u yeşil alan yapılmak üzere kamuya terk edilecek. Araç, yaya, imar adası içi yollarla sınırlandırılmış yapı adalarına ise yüzde 80 imar artışı sağlanacak ve uygulama alanının yüzde 20’si park, yeşil alan, kreş, anaokulu, ilköğretim okulu, dini tesis ve Aile Sağlık Merkezi yapılmak üzere kamuya terk edilecek.

Öte yandan karar doğrultusunda, inşa edilecek binalarda yine parsellerin büyüklüğüne göre 1. ve 2. bodrum katlar ile çatı katları emsal dışı tutulacak. Emsal değerinin yüzde 20 ile yüzde 40’ına kadar spor, sosyal-kültürel tesisler, anaokulu, kreş, yeşil alan, eğitim, sağlık, vb. donatı alanları yer alabilecek.