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Yaşam

İstanbul'da bugün toplu ulaşım 8 saat ücretsiz

Toplu ulaşım araçları 06.00 -14.00'te ücretsiz hizmet verecek

28 Eylül 2015 10:23

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının başladığı bugün toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulların açılacağı gün alınacak tedbirler için AKOM'da ilgili tüm birimlerin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıya, belediyeye bağlı birimlerin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası temsilcileri katıldı.
 
Kentte pazartesi günü yol-kazı çalışması yapılmayacak ve kazalar için trafikte çok sayıda çekici hazır bulundurulacak.
 
Toplu ulaşım araçları 06.00 -14.00'te ücretsiz hizmet verecek. Trafiğe çıkacak 19 bin 536 okul servisi İSPARK otoparklarından saat 14.00'e kadar ücretsiz yararlanacak.
 
Metro, tramvay, metrobüs, otobüs ek seferleriyle 745 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 500 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak.
 
Trafik akışını sağlamak için bin 170 polisin görev yapacağı kentte, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaklaşık 1.000 personelle (emniyet, trafik, asayiş) hizmet verecek. Okullar çevresinde ara sokaklarda da 1.000 zabıta memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak.
 

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