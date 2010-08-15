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Yaşam

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

İstanbul'da , 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü provası nedeniyle, bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

15 Ağustos 2010 03:00

T24 - İstanbul'da , 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü provası nedeniyle, bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde bugün yaya ve motorlu birliklerin katılımıyla 05.00-16.00 saatlerinde prova yapılacağı belirtildi.

　

Hava muhalefeti nedeniyle yapılamaması durumunda provaların 22 Ağustos Pazar günü aynı saatler arasında gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, prova ve kutlamaların gerçekleştirileceği 30 Ağustos tarihlerinde 05.00-16.00 saatlerinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

　

Açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yol ve güzergahlar şöyle:

　

''Topkule-Mahmutbey Köprüsü-Vatan Caddesi (Aksaray Metro İstasyonuna kadar) ve bu yollara çıkan bütün yollar, Topkule-Mahmutbey Köprüsü-Vatan Caddesi-Oğuzhan Caddesi- Millet Caddesi-Topkapı-Edirnekapı Kavşağı-Vatan Caddesi kesişim noktası-Mahmutbey Yolu-Topkule arasında kalan yol, Mahmutbey Köprüsü ile Sultançiftliği kavşağı arasında kalan yol, Mahmutbey Köprüsü-Habipler Yolu (Sultançiftliği Yolu).''

　

Açıklamada, trafiğe kapatılan yollara alternatif olarak D-100 Karayolu'ndan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücülerin Haliç Tüneli-Edirnekapı-Fevzipaşa Bulvarı-Aksaray ya da Haliç Tüneli ve Ayvansaray ışıklarından Balat Yolu'nu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini, E-80 Karayolu'ndan geleceklerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM istikametini, Sahil Yolu'nu kullanacak sürücülerin de sahil güzergahından Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci yönünü kullanmaları istendi.

　

Vatan Caddesi'nden Fatih'teki hastanelere gelecek olan ambulans ve diğer araç sürücülerinin de sahil yolunu tercih ederek, bölgedeki hastanelere ulaşması istenen açıklamada, Fatih'ten bu hastanelere gidecek sürücülerin de Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi'ni tercih etmesi gerektiği kaydedildi.

　

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