İstanbul’da bugün de kar var

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Boğaz ve kuzey bölgelerde etkili oldu. Kar yağışının aralıklarla bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.



İstanbul'da dün akşam saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı Avrupa Yakası’nda Sarıyer, Beşiktaş, Maslak, Bağcılar, Levent, Eyüp ve Kemerburgaz’da; Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Sultangazi ve Kartal’da etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte alarma geçen Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yağış olan bölgelerde tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptı. Sokakta kalan ve kar yağışı ile soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşayan kişiler, belediye ekiplerince otellere yerleştirildi.



'Kar Kaplanları' görevde



Ekipler, kar küreyen, süpüren, kurutan ve tuz serpen “Kar Kaplanı” araçlarını kullanıyor. 6 adet “Kar Kaplanı”nın, Avrupa yakasında, Boğaz Köprüsü Gişeler, Haliç, O3 Otoyolu-Mahmutbey-İstoç-Vatan Caddesi-Hadımköy-Büyükçekmece S Virajı- Mimarsinan kavşağı; Anadolu Yakası’nda da Boğaz Köprüsü Gişeler-Fenerbahçe Stadı-Harem, Kartal/Kartal, Gebze arasında görev yapması bekleniyor.



Vatandaşların kötü hava koşullarından en az düzeyde etkilenmesi için yapılan planlamalarda İstanbul 9 bölgeye ayrıldı. Ekipler, 3 bin 557 personel, bin 58 araç ve iş makinesiyle 24 saat esasına göre vardiyalı olarak kötü hava koşullarıyla mücadele ediyor.



Araçların belirlenen güzergahlarda kar küreme ve yol açma çalışmaları AKOM’dan araç takip sistemiyle takip ediliyor. Gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere de yönlendiriliyor.



Karla mücadelede ilk etapta birinci öncelikli yollarda (Ana arterler ve bağlantıları, TEM ve bağlantıları, meydanlar) çalışma yapıyor.



Ara arterlerde ise kendi ekipleriyle yol açma çalışmalar yapan ilçe ekiplerinin, ana arterlere bağlantı noktalarında ekip bulundurmaları gerekiyor.



Köy yollarına traktörlü ekip



Köy yolları ise belediyeye ait “Traktör Ekipleri” tarafından açık tutulmaya çalışılıyor. Köy muhtarları ve oluşturdukları ekipler, önlerine aparat takılan 149 traktörle kendi köy yollarını açık tutacak.



İstanbul’un çeşitli noktalarında kazalara, TIR devrilmelerine ve benzeri olaylara karşı çeşitli ağırlıkları kaldırabilecek 75 adet vinç hazır bekletiliyor.

İtfaiye ekipleri de karla mücadele çalışmalarına katılacak.



Erken uyarı sistemi



Belediye bu yıl ilk defa “Otomatik Yol Meteoroloji Gözlem Sensörları” kurarak işletmeye alıyor. İstanbul’un en kritik yollarında 25 noktaya kurulan istasyonlardan alınacak bilgiler doğrultusunda ekipler yönlendirilecek.



Elektronik olarak hava ölçümü yapan sensörlar, uydu aracılığıyla verileri AKOM’a iletecek. Burada yapılacak değerlendirmeyle yolların o anki durumu belirlenecek. Otomatik yol meteoroloji gözlem sensörları yardımıyla, buzlanmanın nerelerde ve ne zaman başlayacağı önceden belirlenecek, yollara atılan kimyasalların doğru zamanda ve yeterli miktarda kullanılması sağlanacak, yağmur, kar, don, buzlanma, şiddetli rüzgar ve sisli havalar önceden belirlenecek, can ve mal kaybını minimuma indirmek için erken ve doğru müdahaleyle trafik güvenliği sağlanacak.



Bugün öğlen etkisini kaybedecek



Yağışın bugün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak perşembe gününden itibaren yağışlı hava yine etkili olacak.



Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, yarın yağış beklenmediğini ve hava

sıcaklığının 10 dereceye kadar yükseleceğini söyledi. Yıldırım, hafta sonunda ise İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle hava koşullarının tekrar mevsim normallerine dönmesinin beklendiğini ifade etti.

