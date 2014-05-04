İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabının yapılacağı İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yenikapı sahil güney yol, sahil Kennedy Caddesi ve katılım yolları, Sirkeci-Galata köprüsü arası ile kuzey yol Reşadiye Caddesi Sahil Kennedy Caddesi, Cankurtaran ışıklara kadar saat 09.30'dan itibaren, Perşembe Pazarı, Necatibey Caddesi, Kabataş Sahil Yolu, Dolmabahçe Meydan, Çırağan Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı, Boğaziçi Köprüsü güney katılım, Esentepeden Boğaziçi Köprüsü güney katılım saat 09.30 dan itibaren, Boğaziçi Köprüsü güney yol, Altunizade Kavşağı, Uzunçayır Kavşağı,(Otosan Köprü) gidiş istikameti, saat 11.30'dan itibaren, Recep Peker Caddesi ve Kızıltopraktan Kalamış Fener Caddesi, Opr. Cemil Topuzlu Caddesine (Caddebostan Sahil Yolu) çıkan bütün yollar, Bostancı Meydandan (Turgut Özal Bulvarı) Bağdat Caddesi, Kadıköy İstikameti ve Sahil Yolu, Kadıköy istikameti ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesinden (Minübüs Yolu) Bağdat Caddesine çıkan bütün yollar saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.



Alternatif yol ve güzergahlar



Trafiğe kapanan yollar nedeniyle sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Yenikapı istikametinden gelen akım Atatürk Bulvarı istikametine gönderilecek. Kumkapı Çatladıkapı'dan çıkan araçlar sahil kuzey yol takiben Yenikapı istikametine gönderilecek. Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesinden gelen akım Ankara Caddesi Bab-ı Ali Caddesi İstikametine yönlendirilecek. Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Ordu Caddesi, açık kalacak.

Perşembe Pazarından gelen akım Tarlabaşı Bulvarına yönlendirilecek, Çırağan Caddesinden gelen akım Palangalar Caddesine yönlendirilecek, İnönü Stadı arkasından akım Karaköy istikametine yönlendirilecek, Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım mecburi olarak Karaköy istikametine yönlendirilecek, Salı Pazarı'ndan gelen akım mecburi olarak Karaköy istikametine yönlendirilecek, Fındıklı'dan gelen akım mecburi olarak Karaköy istikametine yönlendirilecek, Sait Çiftçi'den Boğaziçi Köprüsü güney istikametine gelen akım Barbaros Bulvarına yönlendirilecek, Beşiktaş İskeleden gelen akım Çırağan Caddesi'ne yönlendirilecek, Balmumcu Kavşağı Boğaziçi Köprüsü güney istikametine gelen akım Büyükdere Caddesine yönlendirilecek, Esentepe'den Boğaziçi Köprüsü güney istikametine gelen akım Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarına yönlendirilecek.

Boğaziçi Köprüsü güney yolu kullanacak sürücüler ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne yönlendirilecek, Sahil Yolu, Bostancı Meydandan Kızıltoprak ve Recep Peker Caddesinden gelen tüm akımlar Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ne (minübüs yolu) yönlendirilecek.