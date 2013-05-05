İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün gerçekleştirilecek olan '10. Yıl Koşusu' ve 'Kutlu Doğum' etkinliği nedeniyle belirli saatlerde bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bugün gerçekleştirilecek "Geleneksel Kadir Has Üniversitesi Altın Boynuz Ödüllü Liselerarası ve Büyükler 10. Yıl Koşusu" ile "Kutlu Doğum" etkinliği sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Buna göre, saat 07.30'dan koşu sona erinceye kadar Unkapanı-8 Mayıs Kavşağı arası, Balat Sahil Yolu gidiş ve geliş güzergahı ile bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar, Haliç Köprüsü'nden Ayvansaray'a inişler trafiğe kapatılacak.

Belirtilen saatlerde 8 Mayıs Kavşağı'ndan gelen sürücüler Eyüp istikametine, E-5 kuzeyden gelenler Cevizlibağ istikametine, E-5 güneyden gelenler Savaklar Caddesi Edirnekapı istikametine, Savaklar Caddesi'nden gelenler E-5 güney Haliç Yeniköprü istikametine, Atatürk Bulvarı'ndan gelenler Unkapanı Köprüsü Taksim istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden gelenler Atatürk Bulvarı Aksaray istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelenler Atatürk Bulvarı Aksaray istikametine yönlendirilecek.

Kazlıçeşme Meydanı'nda yarın düzenlenecek "Kutlu Doğum" etkinliği nedeniyle de 13.00-17.00 saatlerinde Onuncuyıl Caddesi'nden Abay (Demirhane) Caddesi'ne giriş, Kazlıçeşme demiryolu altgeçidinden Zakirbaş Sokak'tan Kazlıçeşme istikametine gidiş, Zeytinburnu Belediye Varyant başından Abay Caddesi'ne gidiş, Zeytinburnu Belediye yanı Varyant altından Abay Caddesi'ne giriş trafiğe kapatılacak.

Belirtilen saatlerde bu yolları kullanacak sürücülerin, Zübeyde Hanım, Sahil Kennedy ve Onuncu Yıl caddelerini kullanmaları istendi.