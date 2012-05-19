İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle bugün ve yarın, İstanbul'daki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında bugün saat 19.00'da Akaretler Şairler Parkı önünden başlayarak, Şair Nedim Caddesi, Sinan Paşa Köprüsü Sokak'tan, Köyiçi Caddesi ve Has Fırın Caddesi'ni takiben Beşiktaş Meydanı'na kadar meşaleli yürüyüş yapılacak.

Bu nedenle aynı gün, saat 18.30'dan itibaren yürüyüş bitimine kadar, Nüzhetiye, Şair Nedim ile Süleyman Seba caddeleri kontrollü ve kademeli olarak araç trafiğine kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif olarak, Hakkı Yeten Caddesi'nden gelen akım, Nüzhetiye Caddesi başından kesilerek Şişli Evlendirme Dairesi önünden Ihlamur Yıldız Caddesi, Emirhan Caddesi (Dikilitaş istikameti), Nişantaşı istikametine, Akaretler Kavşağı'ndan Süleyman Seba Caddesi istikametine gelen akım da Dolmabahçe istikametine yönlendirilecek.

Çırağan Caddesi Bahçeşehir Üniversitesi önünde başlayıp Arnavutköy Ömer Güven Parkı'nda sona erecek olan pazar günkü ''Bağımsızlık Koşusu'' nedeniyle de saat 07.00'dan itibaren Beşiktaş Meydanı'ndan Çırağan Sarayı istikameti, Ortaköy dönüşleri, Müvezzi Sokak, Yıldız Korusu'ndan geliş, Palangalar Caddesi, Dereboyu Caddesi'nden Muallim Naci Caddesi'ne katılım ve Kuruçeşme'den Muallim Naci Caddesi'ne iniş istikameti, koşu bitimine kadar kontrollü ve kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

Bu nedenle, Dolmabahçe istikametinden gelen akım Beşiktaş Meydanı'ndan Barbaros Bulvarı çıkışına, Yıldız Korusu'ndan gelen akım da Palangalar Caddesi'ne yönlendirilerek Barbaros Bulvarı'na katılım sağlanacak.