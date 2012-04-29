İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bugün yapılacak olan İstanbul etabı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Yolu Ahırkapı'da başlayacak tur nedeniyle Yenikapı Sahil güney yol Kennedy Caddesi ve katılım yolları, Sirkeci-Galata Köprüsü arası, Kumkapı, Çatladıkapı, Cankurtaran, Sarayburnu, Ankara Caddesi'nden güney istikameti, Perşembe Pazarı, Necatibey Caddesi, Kabataş Sahil Yolu, Dolmabahçe Meydan, Çırağan Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı Boğaziçi Köprüsü güney katılımı, Esentepe'den Boğaziçi Köprüsü güney katılımı bölümleri saat 11.00'den itibaren kapatılacak.

Boğaziçi Köprüsü güney yol, Altunizade Kavşağı, Uzunçayır Kavşağı (Otosan köprü) gidiş istikameti saat 12.30'dan itibaren, Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak'tan Kalamış Fener Caddesi, Opr. Cemil Topuzlu Caddesi'ne (Caddebostan sahil yolu) çıkan bütün yollar, Bostancı Meydan'dan (Turgut Özal Bulvarı) Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti ve sahil yolu Kadıköy istikameti ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm yollar da saat 10.00'dan itibaren trafik akışı sağlanamayacak.

Tura katılan sporcuların geçişlerinin ardından yollar tekrar trafiğe açılacak.