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Yaşam

İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

Saadet Partisi'nin "Gençlik Yürüyüşü" etkinliği için alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar belirlendi

09 Aralık 2018 15:31

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı Gençlik Kollarının düzenleyeceği "Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı Gençlik Kollarının düzenleyeceği "Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 15.30'da İstiklal Caddesi Şişhane Metro önünden gerçekleştirilecek olan "Gençlik Yürüyüşü" etkinliği için alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacak, İstiklal Caddesi'ne akım verilmeyecek.

Gümüşsuyu ve Kazancı Yokuşu istikameti alternatif güzergah olarak belirlendi.

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