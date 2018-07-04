İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

İstanbul Beyoğlu'nda, bugün çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle saat 17.30 itibarıyla yürüyüş bitene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tünel Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na düzenlenecek yürüyüş sebebiyle etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar bildirildi. Buna göre Yeni Çarşı Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel giriş kesişimi trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi ve Kumbaracı Yokuşu alternatif güzergah olarak kullanılacak.