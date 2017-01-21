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Yaşam

İstanbul’da bugün bu istasyonlar kapalı olacak

Erdoğan'ın da katılacağı resmi tören sebebiyle bazı istasyonlar kapalı olacak

Fotoğraf: Arşiv

21 Ocak 2017 03:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık metro istasyonlarının bugün gerçekleştirilecek resmi açılış töreni nedeniyle tören sonuna kadar kapalı olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık istasyonlarımızın resmi açılış töreni 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 14.00'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. Tören organizasyonu nedeniyle Tavşantepe - Pendik ve Yakacık istasyonlarımız 21 Ocak 2017 Cumartesi günü tören sonrasına kadar kapalı olacaktır."

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