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Yaşam

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Vodafone Park'ta saat 19:00'da Türkiye ile İngiltere arasında final maçı yapılacak

09 Ekim 2017 16:35

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak bugünkü (9 Ekim 2017) final maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar saat 15.30'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park’ta saat 19:00'da Türkiye ile İngiltere arasında oynanacak müsabaka nedeniyle trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

"Vodafone Park Stadı arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe'ye gönderilmeyecek olan akım, Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. 

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. 

Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafigine kapatılacak.

Kadırgalar altı baştan stad civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydanı'ndan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Caddesi başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. 

Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak stad yanındaki Kabataş istikameti araç trafigine kapatılacak. 

Bayıldım ve Küçükçiftlik caddelerinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. 

Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. 

Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. 

Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. 

Vişneli Tekke Sokak araç trafigine kapatılacak."

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