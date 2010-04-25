İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı

T24 - İstanbul'da bugün düzenlenecek Uluslararası Haliç Yarı Maratonu ve açık hava toplantısı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Haliç Yarı Maratonu nedeniyle bugün saat 08.00'den itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:



Eminönü istikametine doğru Silahtarağa Caddesi, Karadeniz Caddesi kesişimindeki Tansaş Kavşağı, Eyüp Devlet Hastanesi önü, Eyüp Sultan Bulvarından sahil yoluna inişler, Ayvansaray Caddesi, Kadir Has Üniversitesi önü, Abdulezelpaşa Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü, Sirkeci Işıklar, Ankara Caddesinden sahil yoluna inişler.



Sahil Kennedy Caddesi Yenikapı Meydanına kadar olan güzergah ile ihtiyaç duyulması halinde bu güzergaha çıkan diğer cadde ve sokaklar etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak.



Ayrıca, Eyüp Belediye Başkanlığının önünden sahil güzergahı boyunca Eyüp Devlet Hastanesi ilerisindeki Tansaş Kavşağına kadar olan sahil güzergahı etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.



Sarayburnu üzerinden Yenikapı istikametinde (Yarışmacıların Yenikapı Kavşağından Sirkeci istikametine dönüşleri esnasında) kontrollü ve kademeli olarak geçiş yapılması sağlanacak.



Kapatılacak bu yollara alternatif olarak, Karaköy istikametinden gelen akım (Perşembe Pazarı) Unkapanı-Şişhane istikametine yönlendirilecek. Alibeyköy istikametinden gelen sürücüler Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya istikametini, Eyüp Sultan Bulvarından Bayrampaşa istikametini, Bakırköy Unkapanı ve Unkapanı Köprüsü istikametlerini kullanabilecek. Belirtilen güzergah etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacağından vatandaşların sahil güzergahını kullanmamaları istendi, alternatif olarak D-100 (E-5) güzergahlarını kullanabilecekleri bildirildi.





Kadıköy'de trafiğe kapatılacak yollar



Öte yandan, Kadıköy İskele Meydanında bugün 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren toplantı sona erinceye kadar kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacak cadde ve sokaklar ise şöyle:



Tıbbiye Caddesine gelen akım, Rıhtım Caddesi tamamen, Altıyol Meydandan Rıhtım Caddesine kadar tüm yol, Söğütlüçeşme Caddesinden Rıhtıma inen ara sokaklar ve Orgeneral Şahap Gürler Caddesi trafiğe kapalı olacak.



Taşköprü, Kışla ve Albay F. Sözdener caddeleri ise ihtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacak.



Kapatılacak yollara alternatif olarak, Tıbbiye Caddesine gelen trafik akımı, Burhanfelek Caddesinden E-5 yönüne, Behiçbey Sokaktan İbrahimağa ışıklar istikametine yönlendirilirken, Söğütlüçeşme Caddesinden gelen trafik akımı Altıyol Meydanından Rıhtıma iniş engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine verilecek, Moda'dan gelen trafik akımı ise Mühürdar Kavşaktan geri yönlendirilecek.





