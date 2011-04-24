İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı

T24 - Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bugün İstanbul'da yapılacak ilk etap yarışı için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Boğaziçi Köprüsü'nün Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş istikameti 09.00 ile 10.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.

Bağdat Caddesi ve sahil yolu güzergahı 05.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapalı tutulacak diğer güzergahlar ise şöyle: Yerebatan Caddesi, Kabasakal Caddesi, İshakpaşa Caddesi, Kennedy Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Galata Köprüsü, Necatibey Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Barbaros Bulvarı. (Saat 06.30 ve 07.00 arası kapatılmaya ve park halindeki araçların çekilmesine başlanacak)

İstanbul Çevreyolu, Boğaziçi Köprüsü. (Saat 09.00'da kapatılacak ve sporcuların geçişini takiben saat 10.00 civarında açılacak)

Taşköprü Caddesi, Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Opr. Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Koy Yolu Sokak, Bağdat Caddesi. (Saat 05.00'te kapanacak ve 14.30-15.00 gibi açılacak)



