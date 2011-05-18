-İSTANBUL'DA BU YOLLARA DİKKAT İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek ''Fener Alayı Yürüyüşü'' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Akaretler Şair Nedim Parkı önünden başlayarak, Beşiktaş Meydanı'nda sona erecek ''Fener Alayı Yürüyüşü'' dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'dan itibaren Şair Nedim, Nüzhetiye ve Süleyman Seba caddeleri, geçişler esnasında trafiğe kapalı olacak. Kapatılacak yollara alternatif olarak, Hakkı Yeten Caddesi istikametinden gelen akış, Nüzhetiye Caddesi başından kesilerek, Şişli Evlendirme Dairesi önünden Ihlamur Yıldız ve Emirhan caddeleri ile Nişantaşı istikametine yönlendirilecek. Akaretler Kavşağı'ndan Süleyman Seba Caddesi istikametine gelen akış ise Dolmabahçe tarafına verilecek.