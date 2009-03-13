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Yaşam

İstanbul'da bu yollara dikkat!

İstanbul'da yapılacak yol çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlardaki şeritler 15 Mart-10 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak

13 Mart 2009 02:00

İstanbul'da yapılacak yol çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlardaki şeritler 15 Mart-10 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımı devam eden, "Kavacık-Beykoz Yolu ikmal inşaatı" işi bünyesinde TEM Otoyolu Kavacık-Beykoz bağlantı yolunda yapılacak olan üst geçit köprüsünün 2-3 aksı yapım çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolu (Kavacık istikametinin) trafiğe kapatılacak.

24 saat boyunca sürekli yapılacak yol çalışmaları sırasında sürücülerin yol üzerindeki işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

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