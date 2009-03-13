İstanbul'da bu yollara dikkat!

İstanbul'da yapılacak yol çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlardaki şeritler 15 Mart-10 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımı devam eden, "Kavacık-Beykoz Yolu ikmal inşaatı" işi bünyesinde TEM Otoyolu Kavacık-Beykoz bağlantı yolunda yapılacak olan üst geçit köprüsünün 2-3 aksı yapım çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolu (Kavacık istikametinin) trafiğe kapatılacak.



24 saat boyunca sürekli yapılacak yol çalışmaları sırasında sürücülerin yol üzerindeki işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

