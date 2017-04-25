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Yaşam

İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe-Panathinaikos maçı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

25 Nisan 2017 00:21

İstanbul’da oynanacak olan Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods maçı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da yarın oynanacak maç için 17.30 itibarıyla Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi döner kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısmı trafiğe kapanacak.

Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak ve Halk Caddesi'nden Ihlamur Sokağa trafik akımı verilmeyecek, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokağa yönlendirilecek.

Sarı Mimoza Sokak'tan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ile Fulya Sokak istikametine verilecek.

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