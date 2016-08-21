İstanbul'da bu yollar bugün kapalı olacak

İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek "Triatlon Yarışları" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Triatlon Yarışları" dolayısıyla bugün araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, Sahil yolu Dragos Sosyal Tesisleri önünden güney istikamet Kartal 9 Palmiyeler Sitesi önü kavşak arasındaki bölünmüş yolun deniz tarafındaki bölümü trafiğe kapatılacak.

Sahil yolu güney istikametten gelen akım, Piri Reis Caddesi üzerinden Bağdat Caddesi istikametine, Üsküdar Caddesi ve Tekel Caddesi istikametinden Kartal Meydan'dan sahil yoluna verilecek.