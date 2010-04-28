İstanbul'da bu yollar 1 Mayıs'ta kapanıyor

T24 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da alınacak güvenlik tedbirleri ile kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi. Bu arada gerçekleşecek 1 Mayıs'ta güvenliği sağlayacak Çevik Kuvvet personeline, ''Kişi ve gruplarla iletişim teknikleri, stres yönetimi, öfke yönetimi ve kontrolü, insan ve toplum psikolojisi'' konularını içeren seminerler verildi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta Şişli Camisi önünde toplanacak grup, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri istikametinden Taksim Meydanı'na girecek ve bu grup için arama noktası, TRT binası ile Divan Kavşağı arasındaki otobüs duraklarının bulunduğu yere kurulacak.





Şişhane'de toplanacak grup, Refik Saydam ve Tarlabaşı caddeleri istikametinden Taksim Meydanı'na girecek, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde aramadan geçirilerek alana ulaşacak.





Dolmabahçe'de toplanacak grup da İnönü Caddesi ve Gümüşsuyu istikametinden Taksim Meydanı'na girecek. Söz konusu grup Gümüşsuyu Parkı önü ile Kültür Sokağı çıkmazı arasında oluşturulacak noktalarda aramadan geçirilecek.





Atatürk Anıtı ve çevresi ile etkinlik alanının güvenliği, sendika konfederasyonlarının görevlendireceği kişiler tarafından alınırken, konuşma platformunun ve alanın iç güvenliğinden sendika konfederasyonları sorumlu olacak.







'Öfke yönetimi ve kontrolü seminerleri'







Sıraselviler ve İstiklal caddeleri ile Kazancı Yokuşu istikametinden Taksim Alanı'na gösteri amaçlı girişlere kesinlikle izin verilmeyecek. İl dışından ve çevre ilçelerden araçlarıyla gelecek katılımcılar araçlarını Mecidiyeköy, Şişhane, Tarlabaşı Bulvarı üzeri ve İnönü Stadyumu çevresine park etmek suretiyle kortejlerini bu bölgelerde oluşturacak.





Etkin emniyet tedbirleri çerçevesinde önceki yıllarda yaşanan kötü olayların tekrarlanmaması için Çevik Kuvvet personeline, ''Kişi ve gruplarla iletişim teknikleri, stres yönetimi, öfke yönetimi ve kontrolü, insan ve toplum psikolojisi'' konularını içeren seminerler verildi.





İl dışından 3 bin 500 Çevik Kuvvet polisiyle birlikte 1 Mayıs'ta görevli personel sayısı 22 bin 361'e ulaşacak.







Kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar







1 Mayıs'ta saat 08:00'den itibaren Mecidiyeköy Metro'dan başlayarak Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri, Taksim Alanı'na girişe kadar olan güzergâh araç trafiğine kapatılırken, alternatif güzergâh olarak E-5 Karayolu ile Piyalepaşa Bulvarı, Fişekhane Deresi Caddesi-Kasımpaşa belirlendi.





Fatih Unkapanı Köprüsü'nden, Tarlabaşı Bulvarı'nı takiben Taksim Alanı'na kadar olan güzergâh trafiğe kapatılacak. Buna alternatif olarak, Atatürk Bulvarı'ndan Unkapanı Köprüsü'ne girmeden Ragıp Gümüşpala Caddesi'ni takiben Galata Köprüsü üzerinden Kemaraltı Caddesi'nden Beşiktaş'a gidilebilecek.





Atatürk Havalimanı'na gitmek isteyen sürücüler Bakırköy sahil yolunu kullanabilecek, Eyüp'e gitmek isteyenler ise Atatürk Köprüsü'ne girmeden sağdan Kadir Has Caddesi'ni kullanacak.





Dolmabahçe önü ve İnönü Stadyumu'nun bulunduğu yerden İnönü Caddesi'ni takiben Taksim Alanı'na kadar olan güzergâh araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak Beşiktaş-Karaköy-Eminönü-Sahil Yolu istikameti kullanılabilecek.





Osmanbey'den, Taksim arası, metro başta olmak üzere Taksim Meydanı'na çıkan ve yukarıda belirtilen toplanma ve yürüyüş güzergâhlarında tramvay, füniküler sistem, tarihi tramvay ve benzeri araçlar çalışmayacak.





Hastaneler, alışveriş merkezleri ve benzeri yerlerin çalışmalarıyla ilgili olarak herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Köprü geçişleri ile deniz ulaşımında herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli önlemler alınarak, vatandaşların kullanımı için Beşiktaş-Eminönü-Sahil Bulvarı'nın trafiğe açık olması sağlanacak.

