İstanbul'da bu pazar 11 ilçe karanlıkta kalacak

İstanbul'da bu pazar 11 ilçede 12 saate varan elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Radikal’de yer alan habere göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 11 ilçede 29 Kasım Pazar günü 12 saate varan süre ile elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

Fatih:

08.00-20.00 saatlerinde Zeyrek, Cibali, Kalenderhane mahallelerinde Haydarbey, Büyük Karaman, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Fevziye, İtfaiye, Cemal Yener Tosyalı caddeleri ile Dülgeroğlu, Gemciler, Refah, Ömer Efendi, Sırrımcılar, Tezgahçılar,Atatürk Bulvarı, Zeyrek Mehmetpaşa, Tekke Çıkmazı, Musabey, Fil Yokuşu Aralığı, Kayserili Ahmetpaşa, Kendir, Piri, Kovacılar, Hüsambey, İmam Niyazi, Kırbacı, Akif Paşa sokaklar, Alemdar Mahallesi, Çatalçeşme, Ticarethane, Himaye-i Etfal, Baş Muhasip, Hoca Rüstem, Bıçkı Yurdu sokaklar.

Güngören:

08.30-18.20 saatlerinde Merkez Mahallesi, Gaziosmanpaşa, Zeynep Kamil, Ziyapaşa caddeleri ile Ulubatlı Hasan, Merter, Cömerttürk, Esnaf, Arkın, Çağlayan, Ergenekon, Yunus Emre, Samipaşa sokaklar, 08.00-18.00'de Sanayi Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, Gonca, Ozan, Öznur, Gürbüz, Kale, Güvenç, Başaklı, Özboran sokaklar ile Dünya Seramik Merkezi, halı saha ve civarı, Avcılar'da 08.00-18.00'de Üniversite Mahallesi, Mezarlıküstü Caddesi, Sarıgül Sokağı ve civarı.

Küçükçekmece'de 09.00-14.00 saatlerinde İnönü Mahallesi, Arıkuşu, Korutürk, Ay, Nurten, Ertekin, Koreli, Yavuz, Tahsin sokaklar, 00.01-06.00'da Atakent Mahallesi, Malazgirt, Hürriyet, Cumhuriyet caddeleri ile 9, 10, 216 ve 217 çıkmazları, 2, 6, 7, 215, 12, 13 ve Kartopu sokaklar, İkitelli Kavşağı, 1. Etap ve civarı.

Silivri:

09.00-19.00 saatlerinde Selimpaşa Mahallesi, Yakamoz Caddesi, 3139, 3164, 3147, 3141, 3148, 3146, 3145 sokaklar, Kale Tatil Köyü İç Yolu, Camcıoğlu Sitesi İç Yolu, 09.00-17.00'de Balaban, Değirmenköy ve Fevzipaşa mahallelerinde Gölet Caddesi, Aslanağzı ve Mezbaha sokaklar, Eser Diamond Hotel, Tekno Metal Fabrikası, Altındağ Polimer ve Metal Sanayi, Trakya Grup Plastikal ve Cam Sanayi, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi, Bafra Un Yem Gıda Sanayi, Birlik Bağlantı Elemanları Sanayi, Eurotex Tekstil Sanayi, İSKİ Arıtma Tesisleri, 10.00-13.00'te Yeni Mahallesi, Adil Öndül Caddesi ve Şahip Dinçel Sokağı.

Bağcılar:

22.00-06.00'da Mahmutbey Mahallesi,Taş Ocağı Yolu Caddesi, Yelken ve Tanyeli sokaklar.

Başakşehir:

08.00-20.00 saatlerinde Başakşehir Mahallesi, İstiklal Caddesi, Ova Çıkmazı ve Cihangir sokaklar.

Arnavutköy:

09.00-18.00 saatlerinde Durusu Mahallesi, Zeynel Dağlar, Nihat Kayar, Yeni Köy, Lala Paşa caddeleri ile Bayırgülü, Sucu Basri sokaklar, Yeniköy Sahil, Milten Kömür Ocakları, Terkoz Papaz Çeşme mevkisi ve civarı.

Gaziosmanpaşa:

06.00-18.00'de Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi, Cebeci Caddesi, 1181 ve 542 sokaklar, Küçükköy ve civarı.

Beylikdüzü:

08.00-18.00 saatlerinde Adnan Kahveci ve Kavaklı mahallelerinde Çalışlar ve Harbiye caddeleri, Şirin Sanayi Sitesi, Amerikan Koleji, Rem Çelik, Tam Plastik, Günbey Elektrik ve civarı.

Bakırköy:

09.00-19.00'da Basınköy ve Şenlikköy mahallelerinde Ahmet Cevdet İkdam Caddesi, Eski Edirne Asfaltı, Çınar, Karaağaç, Şehit Muammer Yüzsüren, Teyyareci Sami Uçan, Turgutreis, Rauf Denktaş sokaklar, 08.00-18.00'de Mehmet Nesi Özmen Mahallesi Sedir, Kiraz, Ihlamur, Kayalar sokaklar.

Beyoğlu:

09.00-15.00 saatlerinde Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi mahallelerinde Meclis-i Mebusan Caddesi, Sanatkarlar Mektebi, İlyas Çelebi, Balabanbey Çıkmazı, Salı Pazarı Çıkmazı, Akarsu Yokuşu, Enli Yokuşu sokaklar ve civarı.

Esenyurt:

Akçaburgaz, Fatih, Pınar, Merkez mahallelerinde Yaşar Kemal Caddesi, 1172, 1173, 1174 ve 1175 sokaklar, 19 Mayıs Bulvarı, Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu, TEM bağlantı yolu, Renault Gelişim Otomotiv, Bank Asya, Köfteciler ve civarı.