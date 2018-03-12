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Yaşam

İstanbul'da boş arazide ceset bulundu

Cesedin B.C.'ye ait olduğu belirtildi

12 Mart 2018 23:29

İstanbul Zeytinburnu'nda yol kenarında boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin 55 yaşlarında B.C. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenildi.

Abay Caddesi'nin yanında bulunan boş arazide hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, cesedin bulunduğu alana şerit çekerek inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından cesedin 55 yaşlarında B.C.'ye ait olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından B.C.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (DHA)
 

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