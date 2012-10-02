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İstanbul'da 2 araç arasına bırakılan bomba patladı!

Polisin yaptığı incelemede 2 araçta ve 1 binanın dış cephesinde patlamanın etkisiyle küçük çapta maddi hasar oluştu

02 Ekim 2012 11:04

İstanbul Zeytinburnu'nda park halindeki 2 aracın arasına bırakılan ses bombası patladı. Can kaybının olmadığı olayın maddi hasara yol açtığı belirtildi. Polis çevre güvenliği alarak olay yerinde geniş çaplı arama ve inceleme yaptı.

Olay, Sümer Mahallesi 24/4 Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında bir aracın altına bırakılan ses bombası büyük bir gürültüyle patladı.

Patlama ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlama sırasında birkaç sokak ötede olduğunu belirten bir görgü tanığı, "Önce büyük bir ses duydum. Sesin geldiği yere doğru hızla koştuk. Olay yerine geldiğimizde yoğun bir duman ve panik vardı. Herkes çok korkmuştu. Polise haber verildi, daha sonra da itfaiye ile ambulans geldi" dedi.

Polisin yaptığı incelemede 2 araçta ve 1 binanın dış cephesinde patlamanın etkisiyle küçük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. (dha.com.tr)

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