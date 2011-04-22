İstanbul'da bomba paniği: 2 yaralı

T24 - İstanbul'un Tuzla ve Zeytinburnu ilçelerinde sabah saatlerinde bomba paniği yaşandı. Patlamalarda 2 kişi yaralanırken, yurttaş büyük panik yaşadı.



Tuzla Devlet Hastanesi yakınındaki İçmeler Parkı’ndaki patlama saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Patlamada 23 yaşındaki Mazlum Singil ile 18 yaşındaki Gülizar Turhan yaralandı. Yaralılardan Mazlum Singil’e olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. İki yaralı da yakındaki Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Durumu ağır olan Mazlum Singil, yanık ünitesi bulunan Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, delil niteliği olabilecek materyalleri topladı. Polis, parkın bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nin girişindeki MOBESE kameralarındaki görüntüleri de aldı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra parktan ayrıldı.



Bu arada, polis ekiplerinin olay yerinde bulduğu bir çantanın içinde 3 tane daha bomba düzeneği bulunduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Patlayıcı el yapımı



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Tuzla Devlet Hastanesi yakınındaki bir parkta saat 09.15 sıralarında 2 kişinin üzerinde hafif şiddetli bir patlama meydana geldiğini hatırlattı.



Olayda el ve ayaklarından hafif şekilde yaralanan kişilerin, Gülizar Turhan (18) ve Mazlum Singil (23) olduklarını belirten Vali Mutlu, tedavileri süren bu kişilerin terör örgütüyle ilgili kayıtlarının bulunduğunu bildirdi.



Hüseyin Avni Mutlu Mutlu, ''Patlayıcının mahiyeti, çok basit düzenekli, el yapımı bir patlayıcı. Yani bir canlı bomba mahiyetinde değil. Zaten vuku bulan patlamanın sonucunda da bu kişiler hafif şiddetli el ve ayaklarından yaralanmış'' dedi.



Öte yandan, patlamanın ardından olay yerine ulaşan ekiplerin, ikinci bir patlayıcı bulunabileceği ihtimalini göz önüne alarak, bomba imha ekiplerinin yaptıkları aramanın ardından yaralılara müdahale ettikleri öğrenildi.





Zeytinburnu'nda patlama



Gökalp Mahallesi 54/4 Sokaktaki Zeytinburnu Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu binanın önünde patlama oldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, patlamanın ses bombasından kaynaklandığını tespit etti.



Bazı binaların camlarının kırılmasına ve park halindeki araçlarda küçük çapta hasara yol açan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.





