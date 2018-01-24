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İSTANBUL'DA BOLLYWOOD RÜZGARI

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İSTANBUL, (DHA)  Hindistan'ın ikonik müzikleri ve renkli danslarını buluşturan “Taj Express", İstanbul'da ilk gösterisini sahneledi

24 Ocak 2018 19:29

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İSTANBUL, (DHA) 
Hindistan\'ın ikonik müzikleri ve renkli danslarını buluşturan “Taj Express\", İstanbul\'da ilk gösterisini sahneledi.
Birçok Avrupa ülkesi ve Amerika\'da büyük beğeni toplayan “Taj Express\", Zorlu PSM\'de sahneleyeceği 8 performansın ilkini dün gerçekleştirdi. Bir insanın tutkusunu ve başka bir insanın dehasını konu alan müzikal, dünyanın en üretken film endüstrisinin sırlarını ve sihirlerini sahneye taşıyor. Yönetmenliğini Bollywood\'un ünlü ismi Shruti Merchant\'ın üstlendiği prodüksiyonun koreografisi ise Vaibhavi Merchant\'a ait. Şova, Akademi Ödüllü besteci A.R. Rahman\'ın eserlerinin yanı sıra, Hindistan\'ın dikkati çeken bestecileri Salim & Sulaiman Merchant ve Monty Sharma\'nın da parçaları eşlik ediyor.
\"Taj Express\" müzikalinin yanı sıra, dans atölyesi, yoga etkinliği, film gösterimleri ve DJ Ravish\'in yer aldığı partiyle Zorlu PSM\'de 28 Ocak\'a kadar Bollywood ruhu yaşatılacak.

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-Basın gösteriminden görüntüler
 

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