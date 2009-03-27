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Yaşam

İstanbul'da bit salgını uyarısı yapıldı

İstanbul'da bit salgını başladı. Fakat salgını ne aileler kabulleniyor ne de okullar.

27 Mart 2009 02:00

Anneler babalar dikkat... Havalar ısındı, İstanbul'da bit salgını başladı. Fakat salgını ne aileler kabulleniyor ne de okullar. Durum böyle olunca salgın da çocuktan çocuğa yayılıyor.

Okullarda bit salgını uyarılarının yapılması aileleri korkuttu. Anneler bu uyarıyı duyana dek hiçbiri çocuğunun bitlenebileceğine ihtimal bile vermedi.

Çocuğu bitlenenler "aman kimse duymasın" dedi, okullar, isimlerinin "bit"le anılmasından çekindi.

Velilerde okullarda gerçeği gizliyor

Sağlık Müdürlüğü'ne yalnız iki okul bit uyarısında bulundu. Veliler de okullar da gerçeği gizledi. Oysa İstanbul'da okullarda bit salgını var ve o salgın herkesi korkutuyor.

Bit şampuanına talep arttı

Artık herkes duyuyor, duyanda eczaneye koşuyor. Herkes açıkça söylemeye utansa da eczanelere koşup gizli gizli bit ilacı alıyor.

Listenin başında "Bit şampuanı" var. Fiyatı da çok ucuz.

Uyarılar bununla sınırlı değil. "Salgın bitene dek çevrenizdekilerle aynı tarak ve fırçayı kullanmayın. Başkasına ait giysileri giymeyin. Temizliğinize her zamankinden daha çok özen gösterin" uyarıları yapıldı.

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