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Yaşam

İstanbul'da bir ölüm daha

Sultanbeyli'deki Kobani eylemleri sırasında başına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Serdar Aslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

16 Ekim 2014 10:26

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen Kobanê protestoları sırasında, başına isabet eden taşla yaralanan Serdar Aslan, yaşamını yitirdi. Bu son ölümle İstanbul'daki ölü sayısı 2'ye; Türkiye genelindeki ölü sayısı ise 35'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, geçen haftaki gösteri sırasında Sultanbeyli'deki dükkanını kapatarak evine giderken başına isabet eden taşla ağır yaralanan ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Serdar Aslan, hayatını kaybetti.

İki çocuk babası Aslan'ın cenazesi, savcının yaptığı incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul'daki gösteriler sırasında daha önceden Mert Değirmenci, başına isabet eden saçmalar nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bu son ölümle Türkiye genelindeki Kobani protestolarında ölenlerin sayısı 35'e yükseldi.

 

Okmeydanı'nda gergin gece

 

Öte yandan bazı kentlerde Kobani protestoları bu gece de devam etti. İstanbul Okmeydanı'nda izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti.

Şark Kahvesi mevkisinde toplanan bir grup, IŞİD aleyhine sloganlar attı. Polis ekipleri, dağılmaları yönünde yapılan uyarıya rağmen eylemi sürdüren gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Dağılarak ara sokaklara kaçan gruptakiler, polis ekiplerine havai fişek ve ses bombası attı.

 

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