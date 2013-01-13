T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da bir kişi 4 kadını bıçakladı, 1 kadın hayatını kaybetti

bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda 27 yaşındaki Ukrayna vatandaşı F. K., birlikte yaşayan Türkmenistan uyruklu 4 kadını bıçakladı, kadınlardan biri öldü

13 Ocak 2013 12:32

İstanbul Küçükçekmece'de Ukrayna uyruklu F.K., alacak meselesi yüzünden tartıştığı Türkmenistan uyruklu 4 kadını bıçakladı. Kadınlardan biri öldü, 3'ü yaralandı.

Küçükçekmece Kamil Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda 27 yaşındaki Ukrayna vatandaşı F. K., birlikte yaşayan Türkmenistan uyruklu 4 kadın arkadaşının evine gitti.

Daha sonra F.K. ile kadınlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.K. bıçakla 4 kadına saldırdı.

Olay sonrası M.G. hayatını kaybederken, M. K. (25) ile ismi bilinmeyen 2 kadın vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Cinayet şüphelisi F.K. da kavga esnasında aldığı darbeler sonucu yaralandı.


Polis camdan girdi


Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açamadı.

Polis, bunun üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla cam koruma demirlerini keserek içeri girdi.

Yaralı katil zanlısı ile 3 kadın ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptıkları inceleme sonrası M.G.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ETİKETLER

küçükçekmececinayetsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24