İstanbul'da bir kişi 4 kadını bıçakladı, 1 kadın hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de Ukrayna uyruklu F.K., alacak meselesi yüzünden tartıştığı Türkmenistan uyruklu 4 kadını bıçakladı. Kadınlardan biri öldü, 3'ü yaralandı.
Küçükçekmece Kamil Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda 27 yaşındaki Ukrayna vatandaşı F. K., birlikte yaşayan Türkmenistan uyruklu 4 kadın arkadaşının evine gitti.
Daha sonra F.K. ile kadınlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.K. bıçakla 4 kadına saldırdı.
Olay sonrası M.G. hayatını kaybederken, M. K. (25) ile ismi bilinmeyen 2 kadın vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Cinayet şüphelisi F.K. da kavga esnasında aldığı darbeler sonucu yaralandı.
Polis camdan girdi
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açamadı.
Polis, bunun üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla cam koruma demirlerini keserek içeri girdi.
Yaralı katil zanlısı ile 3 kadın ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptıkları inceleme sonrası M.G.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.