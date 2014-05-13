İstanbul'da bir kadın cinayeti daha; kahvaltıda pompalı tüfekle vuruldu!

Küçükçekmece Halkalı’da, 43 yaşındaki D.G., parkta birlikte kahvaltı yaptığı 22 yaşındaki D.A.’yı pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Olayı görenler polisi aradı ancak D.G. polislerin gelmesine izin vermedi. Bu sırada ilk müdahalesi geciken D.A. yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan D.A.’yı rehin tutan D.G.’yi polis zorla ikna etti. D.G., sağlık ekiplerinin D.A’ya yardım etmesine izin verdi. D.A. hastaneye kaldırılırken D.G., polisin ikna çabaları sonucunda yarım saat sonra silahını bıraktı. Hastaneye kaldırılan D.A. hayatını kaybetti.

Bayrampaşa’da tekstil işyeri bulunan D.G. ile D.A., saat 09.30 sıralarında otomobil ile Fatih Caddesi üzerindeki Yarımburgaz Parkı’na geldi. İddiaya göre D.G. ile D.A. kahvaltı yaptıkları sırada tartıştı. D.G., park halindeki otomobilinden pompalı tüfeğini alarak D.A.’ya ateş etti. D.A., göğsünden ağır yaralandı.



Tüfekle kendisine ateş edeceği tehditlerini savuran D.G., gelen polis ekiplerine direndi ve sağlık ekiplerinin yaralı D.A.’ya yardım etmesine izin vermedi. Polisin ikna ettiği D.G.’nin izin vermesi üzerine sağlık ekipleri, D.A.’yı yakındaki İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



Bir süre daha polislere direnen D.G., yarım saat sonra tüfeği bırakarak polislere teslim oldu. D.G., Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. D.A. ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın neden meydana geldiğini araştırıyor.