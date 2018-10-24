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Yaşam

İstanbul'da bir hastanede yangın çıktı

Yoğun duman nedeniyle hastaların tahliye edildiği belirtildi

24 Ekim 2018 13:01

İstanbul, Pendik'te bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı.

Yangın Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi Gonca Sokak üzerinde bulunan özel bir hastanenin bodrumunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının hastane içine de sıçrama olasılığı paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.
 

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