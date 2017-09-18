İstanbul'da binlerce saya işçisi, bugün iş bırakıyor; eylem 1 hafta sürecek

Adana'daki sayacıların iş bırakma eyleminin ardından bu sefer İstanbul’daki saya işçileri, büyük ayakkabı firmalarının ücretleri artırması talebiyle 1 hafta iş bırakma kararı aldı.

İstanbul İkitelli’de bulunan Aykosan Sanayi Sitesi toplantı salonunda Umum Sayacı Sanatkarı Odası çağrısıyla bir araya gelen sayacılar, büyük ayakkabı firmalarının ücretleri artırması talebiyle 1 hafta iş bırakma kararı aldı. İş bırakma, İstanbul’un 16 bölgesinde bugün (18 Eylül 2017) başlayacak ve 1 hafta sürecek. 1 haftanın sonunda tekrar bir araya gelecek olan sayacılar yeni kararlar alacak.

Evrensel'den Uğur Zngin'in haberine göre toplantıda konuşan Oda Başkanı Muharrem Kökoğlu, iş bırakma kararını almadan önce ayakkabı sektörüne zaman tanıdıklarını belirterek, şöyle dedi:

“3 kez ayakkabıcılar odası başkanı ile görüştük ancak bu konu konuşulmadı. Bizimle resmen dalga geçiyorlar. ‘Sayacılar bir araya gelemezler bize muhtaçlar’ diyorlar. Ama hakkımızı söke söke alacağız. Bundan sonra kesinlikle taviz yok. 40 günlük süreç içinde bölge toplantıları yaptık. Saya sanatkarları çok zor durumda. Sayacılar bir araya geldiğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi. Sayacıların Türkiye’nin pek çok noktasında eylem yaptığının altını çizen Kökoğlu, “Adana başlattı meyvesini aldı. Konya devam ediyor. Antep başlıyor, Malatya’da, Kayseri’de ve İzmir’de çalışmaların başladığını biliyoruz."

"Fiyatlar artsın liste çıkarılsın"

İş bırakma eylemleri, saya fiyatlarına zam ve her sayacının uygulayacağı ortak fiyat listesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda yapılan açıklamada şu ifadelere kullanıldı:

“Fiyat listelerimizi dağıtacağız. Şu saya şu kadar diyeceksiniz, firmaya bizim fiyatımız şudur diyeceksiniz. Firma ben şu fiyata yaptırıyorum diyemeyecek. Pazartesi günü hep beraber işi bırakıyoruz ta ki hakkımızı alana kadar. Geri dönüş bizim sonumuz olur” diyen Kökoğlu, sayacıları şu sözlerle uyardı: “İlk etapta 1 hafta iş bırakacağız. Çalışan atölyeleri uyaracağız. İş bırakma eylemimize katılmayan arkadaşlarımıza müsamaha yok.”

Sözleşmeler geçersiz

Toplantıda ayakkabı firmalarıyla yaptıkları imalat sözleşmelerini ve bu sözleşmelerde bulunan tazminat maddeleri gerekçesiyle iş bırakmalarının nasıl mümkün olacağını soran sayacılara Oda Başkanı Muharrem Kökoğlu şöyle yanıt verdi:

“Bu arkadaşlarımızı kandırmışlar. Bölgelerde yaptığımız toplantılarda bu sözleşmenin geçersiz olduğunu söyledim. Çünkü bu tek taraflı sözleşmedir. Mahkemeye gidin biz arkanızdayız. Kimse bundan ceza almaz.”

Sayacılar, sıfır saya bölümünde yüzde 25, deri bölümünde yüzde 40, emitasyonda yüzde 30 zam istiyor.

Adana'da zam alındı

Daha önce atıl durumda olan ancak Adana’daki dernekle birlikte sayacıların aktif duruma geçirme kararı aldığı Ayakkabı İşçileri Yardımlaşma Derneği’nin Başkanı Ömer Tahak ise Adana’da gerçekleştirilen iş bırakma eylemini şöyle anlattı:

“Bu eylemi başlatırken inancımız, güvenimiz yoktu. Önceki eylemlerimiz sonuca ulaşmadı. Komite üyelerini topladık. ‘Dernek çalışmamız var komitede karar alacağız’ dedik. Derneğimiz kabul gördü. 60 yıldır sayacı ustalarına nasıl faydalı olabiliriz dedik. Babam bali kokusundan kansere yakalandı. İş bırakma eylemimize arkadaşlar icabet etti. 870 tezgah ve 3 bin 500 kişi iş bıraktı. Suriyeli vatandaşlarımızla beraber iş bıraktık. Nenesiyle dedesiyle ailesiyle, 60 yıldır sayacıyı hor gören patronlar TİS imzaladı. Bunu 6 gün içerisinde kazandık. Bunu yaparken hep birlik beraberlik içinde yaptık. Ne çekiçler ne makaslar çalıştı.”