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Yaşam

İstanbul'da bin 226 'acemi kasap' kendini yaraladı

Bin 226 kişinin, bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi sonucu yaralandığı belirtildi

21 Ağustos 2018 21:52

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan bin 226 vatandaş hastanelere başvurdu

Kurban Bayramı'nın ilk günü bin 226 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Bayram namazının ardından kesimlerin başladığı kentte, kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı veya ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar hastanelere başvuran bin 226 kişinin, bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu ediliyor.

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