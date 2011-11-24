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Yaşam

İstanbul'da beyaz otomobil alarmı!

İstanbul polisi şüpheli bir otomobil nedeniyle alarma geçti. Söz konusu otomobil ve içindekilerin

24 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul polisi şüpheli bir otomobil nedeniyle alarma geçti. Söz konusu otomobil ve içindekilerin görüldüğü yerde yakalanıp incelenmesi, terör içerikli saldırıya karışma şüphesinin olduğu bildiriliyor. 

İstanbul'da beyaz otomobil alarmıPolise 41 UZ 906 plakalı beyaz renkli Nissan marka otonun terör saldırısı gerçekleştirebileceği istihbaratına ulaşınca alarma geçti. Şüpheli otoyla ilgili bilgiler il genelindeki güvenlik birimlerinin tamamına anında bildirildi.. İstanbul polisini yönlendiren asayiş merkezinden söz konusu otomobilin dikkatle takip edilmesi yönünde talimat verildi.









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