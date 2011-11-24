İstanbul'da beyaz otomobil alarmı!

T24 - İstanbul polisi şüpheli bir otomobil nedeniyle alarma geçti. Söz konusu otomobil ve içindekilerin görüldüğü yerde yakalanıp incelenmesi, terör içerikli saldırıya karışma şüphesinin olduğu bildiriliyor.
Polise 41 UZ 906 plakalı beyaz renkli Nissan marka otonun terör saldırısı gerçekleştirebileceği istihbaratına ulaşınca alarma geçti. Şüpheli otoyla ilgili bilgiler il genelindeki güvenlik birimlerinin tamamına anında bildirildi.. İstanbul polisini yönlendiren asayiş merkezinden söz konusu otomobilin dikkatle takip edilmesi yönünde talimat verildi.