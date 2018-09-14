"İstanbul'da belediyeler borç dahi alamayacak durumda"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, belediyelerin borç batağında olduğunu ve artık borç dahi alamadıklarını söyledi. Sevim "belediyeler reklam ve afişler yerine halk ile ilgilensin" çağrısında bulundu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da birçok belediyenin borç batağında olduğunu ve en küçük bir ödemeyi dahi yapamayacak durumda olduğunu söyleyen Sevim, "Senelerdir hizmet yerine reklam ve şatafat üretenler, israf ve lüks içinde yüzenler bugün belediyeleri borç dahi alamayacak bir duruma sürüklemiş durumdalar! Halkımızda bunun farkında! İstanbul’daki tablo, Milli Görüş’ün yerel seçimlerde büyük bir başarıya imza attığı tabloya çok benziyor” dedi.

Belediye Başkanlarına çağrıda bulunan Sevim, "İstisnasız tüm belediye başkanları bir samimiyet göstergesi olarak, reklam çalışmalarını durdursunlar. Billbordları boş bıraksınlar, gereksiz pankart asmasınlar. Ülkemizin içinde bulunduğu kriz ortamında, kamu kaynaklarını kendi reklamlarına kullanmasınlar!” şeklinde konuştu.

"Köprülerde ücretler dolarla belirlenmesin"

Dolara karşı Türk Lirası'na dönme çağrılarını da değerlendiren Sevim, “Bunu elbette ki destekliyoruz. Milli paramızın kullanılmasını önemsiyoruz. Ancak köprü ücretlerinin dolar ile belirlenmesi uygulamasından da vazgeçilmesini bekliyoruz. Örneğin Avrasya Tüneli’nin ücreti 4 dolar+KDV şeklinde belirlenmiş durumda. Derhal bu hatadan dönülmeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Başlamamış yatırımları durduracağız” açıklamasına da değinen Başkan Sevim, “Bu kararı son derece yerinde buluyoruz. Kaynaklarımız beton ve asfalta değil üretime yönlendirilmeli ki biz bu krizden çıkabilelim. Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, üretime dönük olmayan yatırımların durdurulması gerektiğini ifade ettiğinde, kendisini linç kampanyasına tabii tutanlar umarım bu durumdan gerekli dersi çıkartmışlardır. Bu durumu kamuoyunun en güzel şekilde değerlendireceğini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.