İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verildi

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da Çarşamba günü yağmur şeklinde başlayacak olan yağış, öğle saatlerinde Çatalca-Silivri hattından itibaren kar yağışına dönüşecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli canlı yayında beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yurdu etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgasının Sibirya üzerinden geleceğini ifade eden Sürmeli, İstanbul’da kar yağışı için şöyle konuştu:

“Daha önce Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, daha önce Orta ve Doğu Avrupa’yı dolaşıp Türkiye’ye geliyordu ancak şimdi sadece Doğu Avrupa üzerinden Türkiye’ye girdiği için daha dik bir şekilde geliyor.

"Bu nedenle geçenki soğuk hava dalgası gibi değil ancak daha hızlı bir şekilde güneye kadar ilerleyecek. Dolayısıyla hafta sonunda sıcaklıklar Akdeniz’de bile 5 derecelere kadar inmiş olacak.

"Sert ve sıcaklığı İstanbul dahil birçok noktada 0’ın altına indirecek bir sıcaklık olacak.

"Çarşamba sabah saatlerinde Edirne’de, akşam saatlerinde ise İstanbul, Bursa ve çevresinde kar yağışı başlamış olacak.

"Çarşamba gecesi dahil olmak üzere, Cumartesi gününe dek kar yağışı sürecek. Cumartesi günü kar yağışının olması çok net değil ancak soğuk hava hafta sonu etkisini gösterecek. Yani 2-3 günlük bir kar yağışı ve 5 günlük soğuk havadan söz ediyoruz.”

"İstanbul, Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Öte yandan, Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte Çarşamba günü yağmur şeklinde gerçekleşecek yağışların yerini kar yağışına bırakacağı ifade edildi.

Öğle saatlerinde Çatalca-Silivri hattından itibaren kar yağışına dönüşecek.

Akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı tüm kenti etkisi altına alacak. Çarşamba gündüz saatlerinde hava sıcaklığı en az 3, en fazla 5 derece olarak hissedilecek.

Çarşamba günü ayrıca, kuzey-kuzeydoğu yönünden saatteki hızı 30-60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar esecek.

İstanbul'da kar yağışı perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklı olarak devam edecek. Hava sıcaklıkları perşembe günü en düşük 1 en yüksek 3, cuma günü en düşük eksi 2, en yüksek 2, cumartesi günü en düşük eksi 3, en yüksek 3 derece olması bekleniyor.

Bu arada, beklenen kar yağışının, bu ayın ilk haftasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gibi olması öngörülmüyor.

15 cm kar kalınlığı bekleniyor

Kar yağışının yüksek kesimlerde 15 santimetre, alçak ve sahil kesimlerde 3-5 santimetre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

İstanbul'da, kar yağışı pazar günü etkisini yitirecek.