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Yaşam

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 01:39

-İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da kar yağışı şiddetli rüzgarla birlikte başladı. İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı Avrupa yakasında Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Başakşehir, Esenler, Güngören, Sarıyer ve Bakırköy ilçelerinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olmaya başladı. Anadolu yakasında ise Ümraniye, Kadıköy ve Ataşehir'de şiddetli rüzgarla birlikte hafif kar yağışı görülüyor.  İstanbul genelinde saat 23.00 itibariyle 1-2 derece arasında değişen sıcaklıklar, Florya ve Sarıyer'de 0, Kilyos, Ümraniye, Fatih ve Kumkapı'da 1, Göztepe ve Kartal'da 2, Şile'de 3 derece olarak ölçüldü. Şiddetini giderek arttıran rüzgar da Göztepe'de 35, Florya ve Şile'de 40, Sarıyer ve Kilyos'ta 45, Ümraniye'de 50, Kumkapı'da 60 kilometre  hızla yıldız ve karayelden esiyor.

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