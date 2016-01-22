İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı; Meteoroloji'den aşırı soğuk uyarısı geldi

İstanbul'da akşam saatlerine doğru başlaması beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Kentin özellikle yüksek yerlerinde etkili olan kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji yetkilileri, İstanbul'da kar kalınlıklarının 5-25 santimetre civarında olacağını söyleyerek vatandaşları uyardı.

DHA'nın haberine göre; kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca, yurt genelinde hafta sonu ve gelecek haftanın ilk yarısında aşırı soğuk havanın etkili olacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentin bugünden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına gireceğinin tahmin edildiğini duyurdu.



"Kar kalınlığı 25 cm olabilir"



Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji Birimi'nin hava tahmin verilerine göre, İstanbul'un bugün yoğun kar yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklendiği belirtildi. Meteorolojik verilere göre, İstanbul il genelinde kar kalınlıkları değişik yerlerde 5-25 cm civarı olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm devam ediyor.

"Ara ara ipiye dönüşecek"



Açıklamada, "Kar yağışının zaman zaman rüzgarın etkisiyle tipiye dönüşeceği tahmin edilirken, sürücülerin ve sömestr tatiline gidecek vatandaşların araç kullanırken takip mesafelerini korumaları, aşırı hız yapmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir" dendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında bin 114 araç ve iş makinesi, 5 bin 450 personel ile 4 bin km yol ağında olumsuzluklara karşı vardiyalı görev yapıyor.

"Aşırı soğuklar geliyor"

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hafta sonu ve gelecek haftanın ilk yarısında aşırı soğuk havanın etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlarının beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca hissedilir derecede sıcaklık düşüşleriyle birlikte iç kesimlerde yer yer -15 derecenin altı, Karadeniz sahil kesiminde ve Marmara'da -3 derece altı, Akdeniz ve Ege sahil kesiminde 0 derece ve altı hava sıcaklıklarının görülmesinin beklendiği belirtildi.



-15 görülecek





Meteoroloji'den hafta sonu ve gelecek haftanın ilk yarısı için yapılan hava tahmini şöyle:



"Mevsim normallerinin altında sıcaklıkların görüldüğü ülkemizin, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceği ve sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilir derecede sıcaklık düşüşleriyle birlikte iç kesimlerde yer yer -15 derecenin altı, Karadeniz sahil kesiminde ve Marmara’da -3 derece altı, Akdeniz ve Ege sahil kesiminde 0 derece ve altı hava sıcaklıkların görülmesi bekleniyor. Aşırı soğuk havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar ülkemizde etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava ile yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları görüleceği tahmin edildiğinden aşırı soğuk hava ve kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, kuvvetli buzlanma ve don, tarımsal faaliyetin yapıldığı bölgelerde zirai don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



"Ege'de fırtına uyarısı"

Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın rüzgarınsabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de fırtına (6-8 kuvvetinde), akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına (7-9 kuvvetinde) şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın Kuzey Ege'de pazar günü sabah saatlerinden, Güney Ege'de pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisinin kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de ise don ve denizde kuvvetli fırtına uyarısı yapan uzmanlar, Antalya ve Muğla'da, 23 Ocak'ı 24 Ocak'a bağlayan geceden itibaren, 27 Ocak'a kadar sıcaklıkların sahil kesiminde sıfır ila sıfırın altında 3, iç kesimlerinde ise sıfırında 6 ila 11 dereceye kadar düşeceğine dikkat çekti.

Batı Akdeniz'de bu geceden itibaren kuzeybatıdan esmeye başlayacak rüzgar, yarın 7-8 kuvvetinde (60-80 km/saat) fırtına, 24 Ocak Pazar günü ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına, 25 Ocak Pazartesi gece saatlerinde etkisini kaybedecek.