İstanbul'da beklenen kar geldi, öğle saatlerinde daha etkili olacak

İstanbul'da Meteoroloji'nin günler önce haber verdiği kar yağışı başladı. Yağış, İstanbul'un batısında kalan yerlerde saat 04.30'tan bu yana etkili oldu. THY de kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı dış hat ve iç hat uçuşlarını iptal etti.

Kar yağışı hafif şekilde devam ederken, park, bahçeler, yollar ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ait karla mücadele ekipleri yollarda hazır bekletiliyor.

Yetkililer kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



THY çok sayıda seferi iptal etti



Türk Hava Yolları da (THY) kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı dış hat ve iç hat uçuşlarını iptal etti.

İptal edilen sefer saatleri şöyle;

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 10.40'ta Iğdır, 06.20’de Gaziantep, 07.15’te Diyarbakır, 06.55‘te Konya, 20.55 ve 22.25'te Kayseri, 20.30'da Elazığ, 06.50 ve 20.20’de Trabzon, 14.00 ve 18.00’da Ankara, 08.00,10.00 ve 16.00’da İzmir, 15.00 ve 18.15’te Antalya’ya yapılacak seferler iptal edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’dan saat 01.00, 04.15, 16.00 ve 20.00’da, Gaziantep Havalimanı’dan saat 08.50 ve 22.40’ta, Diyarbakır Havalimanı’ndan saat 09.50’de, Iğdır Havalimanı’ndan saat 13.40’ta, Konya Havalimanı’ndan saat 08.55’te, Kayseri Havalimanı’ndan saat 23.00’da, Elazığ Havalimanı’ndan saat 23.00’da, Malatya Havalimanı’ndan saat 22.35'te, Adana Havalimanı’ndan saat 18.15’te Amasya Merzifon Havalimanı’dan saat 22 30’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan saat 10.00,18.00 ve 21.00'da, Trabzon Havalimanı’dan saat 09.45, 22.50’de Antalya Havalimanı’ndan saat 17.00 ve 20.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Dış hatlarda ise iptal edilen uçuş saatleri şöyle;

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yapılması planlanan saat 03.15 Meşhed, 19.25 Berlin-Tegel, 19.55 Amman, 19.45 Viyana, 19.50 Beyrut , 20.00 İslamabad, 20.25 Kopenhag, 21.00 Milano, 22.50 Bükreş seferleri iptal edildi.

THY, yolcularına mağdur olmamaları için uçuşuna gitmeden önce 444 0 849 aramaları gerektiğini duyurdu.