İstanbul'da 'Beirut' havası

Batı Avrupa ve Balkan müziğini kendi yorumlarıyla harmanlayan Beirut grubu konser vermek için üçüncü kez İstanbul'a geldi. Küçükçiftlik Park'taki konserde yağmura rağmen binlerce müziksever şarkılara eşlik etti.

İstanbul'da üçüncü kez sahne alan grup, farklı enstrümanları ve müzikleriyle isminden söz ettirdi.

'The Gulag Orkestar' albümleriyle müzk kariyerine başlayan grup, Balkan folk müziğinie getirdikleri yeni yorumu Avrupa'nın farklı kentlerinde verdikleri konserlerle pekiştirdi.

Konserde çello, akordeon, gitar, keman, bateri, tef, ukulele, saksafon ve mandolin gibi birçok enstrüman çalan grupta, Zach Condon vokal yapıyor.

Balkan müziğinden Fransız şansonlarına uzanan yelpazede akustik tüm zenginlikleri içinde barındıran grup, daha önce 19 kişilik Meksikalı bir cenaze merasimi grubuyla 'March of the Zapotec' kısa albümünü yaptı.