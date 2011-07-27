İstanbul'da bazı yollarda hız limiti arttırıldı

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi ulaşım yollarının bazılarında hız limitlerini yol şartlarına göre değiştirdiği açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Trafik Yönetmeliği'nde hız kurallarını belirleyen maddesi ile kentteki yollarda uygulanabilecek en çok ve en az hız limitleri açıklanıyor. Yönetmeliğe göre UKOME Belediye sınırları içindeki karayollarında otomobiller için hız sınırını 20 km/saat'e kadar artırma yetkisini kullanarak Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak bazı yollarda hız limitlerini arttırdı.



Yasal mevzuat çerçevesinde; bazı yollarda fiziki şartları, geometrik standartları ve özellikleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, yol kesimlerinde mevcut yol özellikleri ve çevre şartları dikkate alınarak bazı yollarda azami hız limitleri değiştirildi" denildi.

Hız limitleri arttırılan yollar:



-Polenezköy Köprülü Kavşağı - Riva Bağlantı Yolu (Polonez Caddesi-Elmalı Yolu-Riva Yolu) 50 km/saat’ten 70 km/saat’e



-Anadolu Yakası Sahil Yolu (Bostancı-Tuzla Arası)(Turgut Özal Bulvarı-Çetin Emeç Bulvarı-Pendik Sahil Yolu-Sahil Bulvarı) 50 km/saat’ten 70 km/saat’e



-Mahmutbey Kavşağı (İSTOÇ) -Sultangazi İlçesi Bağlantı Yolu( Mahmutbey Yolu) 50 km/saat’ten 70 km/saat’e



-Arnavutköy-Habibler Yolu 50 km/saat’ten 70 km/saat’e



-Metris-Malkoçoğlu 50 km/saat’ten 70 km/saat’e



-D-100 Yolu (Harem-Kocaeli İl Sınırı) 50 km/saat’ten 70 km/saat’e



-Hadımköy Bağlantı Yolu (Kıraç-TEM Bağlantı Yolu) 50 km/saat’ten 70 km/saat’e