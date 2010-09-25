-İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - İstanbul'un kurtuluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak tören provaları ve törenler için yarın ve 6 Ekimde bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Ekimde saat 07.00'den tören bitimine kadar, Vatan Caddesi ve Vatan Caddesi'ne çıkan bütün yollar, Hal Yolu bitimi, E-5 Cevizlibağ-Tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi-Lahor Meydanı'ndan Aksaray Metro istasyonuna kadar trafiğe kapalı kalacak. Kapatılacak yollara alternatif olarak, D/100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücülerin Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı'nı kullanmaları, E-80 karayolundan gidecek sürücülerin, Milliyet gazetesi karşısından TEM istikametine, sahil yolunu kullanacak sürücülerin, Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci istikametini, Vatan Caddesi'ni kullanarak hastanelere gelen sürücülerin ise sahil yolundan Samatya, Cerrahpaşa, Çapa veya Vakıf Gureba hastanelerine intikal etmeleri istendi. Millet Caddesi'nden gelip hal yolu ve E-80 kullanacak sürücüler ise Cevizlibağ'dan E-5 istikametine yönlendirilecek.