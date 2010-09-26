İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı

T24 - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıldönümü nedeniyle yapılacak olan tören provasından dolayı Vatan caddesi ve Vatan Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatıldı.



Saat 07.00 sıralarında kapatılan Vatan Caddesi ve Vatan caddesine çıkan yolları kullanacak olan otomobil sürücüleri yan yollar ve alternatif güzargahlara yönlendiriliyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ve 6 Ekimde saat 07.00'den tören bitimine kadar, Vatan Caddesi ve Vatan Caddesi'ne çıkan bütün yollar, Hal Yolu bitimi, E-5 Cevizlibağ-Tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi-Lahor Meydanı'ndan Aksaray Metro istasyonuna kadar trafiğe kapalı kalacak.



Kapatılacak yollara alternatif olarak, D/100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücülerin Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı'nı kullanmaları, E-80 karayolundan gidecek sürücülerin, Milliyet gazetesi karşısından TEM istikametine, sahil yolunu kullanacak sürücülerin, Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci istikametini, Vatan Caddesi'ni kullanarak hastanelere gelen sürücülerin ise sahil yolundan Samatya, Cerrahpaşa, Çapa veya Vakıf Gureba hastanelerine intikal etmeleri istendi.



Millet Caddesi'nden gelip hal yolu ve E-80 kullanacak sürücüler ise Cevizlibağ'dan E-5 istikametine yönlendirilecek.



