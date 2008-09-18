İstanbul'da bazı yollar kapalı

''19 Eylül Gaziler Günü'' dolayısıyla bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Şişli Atatürk Müzesinde yapılacak törenler nedeniyle bazı yollar kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Şişli Atatürk Müzesinde yapılacak törenler nedeniyle bazı yolların bugün sabah 09.00'dan itibaren kontrollü bir şekilde kapatılacağı bildirildi. Taksim Meydanı ve yürüyüş güzergahında alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde Taksim çiçekçi ışıklar, Divan kavşağı, Dolapdere kavşağı, Alman Konsolosluğu önü, Gümüşsuyu Caddesi girişi ve Sıraselviler Caddesi başı kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.



Sürücüler alternatif olarak Toprak Yol, Yedikuyular Caddesi, Dolapdere Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Nizamiye Caddesi ve Taksim Caddesini kullanabilecek.









